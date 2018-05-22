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Benzine 25, Motorine 23 Kuruşluk Zam Geldi Ancak Pompaya Yansımadı

BENZİNE 25, MOTORİNE 23 KURUŞLUK ZAM GELDİ ANCAK POMPAYA YANSIMADI

EPGİS, 22 Mayıs gece yarısından itibaren benzinin 25 kuruş, motorinin 23 kuruş ve LPG'nin 9 kuruş zamlandığını ancak ÖTV indirimiyle pompa fiyatlarının değişmediğini belirtti.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Benzine 25, Motorine 23 Kuruşluk Zam Geldi Ancak Pompaya Yansımadı(10/10)6

22 Mayıs gece yarısından itibaren benzin 25 kuruş, motorin 23 kuruş ve LPG de 9 kuruş zamlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) rafineri çıkış fiyatlarından kaynaklanan değişimin ÖTV'den karşılanacağını belirterek pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

ÖTV ORANINDA İNDİRİM YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

Hatırlanacağı üzere benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle meydana gelen yüksek fiyatlara karşı Bakanlar Kurulu, Ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacağını duyurmuştu.

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN İKİNCİ ZAM

Akaryakıta gelen bu zam özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına ikinci zam da geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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