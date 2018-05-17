Akaryakıt ve gaz istasyonları, elektrikli araçlara da ikmal yapabilecek şarj üniteleri için harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den de destek alan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, "Biz istasyonun tanımını değiştirmek istiyoruz. Bu yeni istasyonlarda LPG, LNG, CNG, akaryakıt ve hepimizin dört gözle beklediği elektrik şarj ünitelerini bulabileceğiz" dedi.

"KENDİ ÜRETTİKLERİ ELEKTRİĞİ DE SATABİLECEKLER"

Projeye göre enerji istasyonları, elektrikli otomobillere kendi ürettiği elektriği satabilecek.

Milliyet'in haberine göre Özhaseki ile bir araya gelen Aktaş, akaryakıtı olup LPG ünitesi olmayan istasyonların durumu ile akaryakıt istasyonlarının bünyesinde tüm enerji ikmal türlerinin olması ile ilgili projesini paylaştı. Özhaseki'den destek alan Aktaş, gazetecilere bilgi verdi.

"GELECEĞİN İSTASYONU" İLE İLGİLİ MAKET HAZIRLANIYOR

"Geleceğin istasyonu" ile ilgili bir maket hazırladıklarını anlatan Aktaş, şunları söyledi:

"Şu anda altyapısı ile ilgili büyük firmalar hazırlık yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında bundan sonra her şey olsun. İçerisinde akaryakıt dışı gelirler olan marketi, kafesi, internetinden fazlasıyla faydalanabileceği free pointleri, bunu yaparken de doğal enerji kaynaklarımızı da üretebilsin. İstasyonların çatısına fotovoltaik panel yerleştirebilsinler.

İlk etapta akaryakıt istasyonu kendi ihtiyacını, ikinci aşamada ise satacağı şarj ünitelerine vereceği enerjiyi üretebilsin. Türkiye'nin yerleşik elektrik ünitelerinin trafo sisteminin bu düzenlemeyi kaldırmayacağını biliyoruz. Bürokrasiyi şimdiden hazırlayalım."

LPG İÇİN İZİN İSTENDİ

Bakan Özhaseki'den akaryakıt istasyonlarında her türlü ikmalin yapılabilmesi için imar desteği istediklerini kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

"Akaryakıt istasyonu olup da içinde hala LPG bulunduramayan istasyonlara bir defalık izin isteyeceğiz. 2005 yılı öncesi düzenleme ile 1 kilometre mesafedeki istasyonlar LPG bulunduramıyor. Yani kim önce LPG aldıysa onun yanındakiler alamadı. LPG'si olmayan 2 bin 264 akaryakıt istasyonu var. Şimdi sayın Bakan'dan 2005 ve öncesi için elinde ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi olanlar için bir defalık hak talep ediyoruz."

Kaynak: haberinburada