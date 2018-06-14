BENFİCA, BEŞİKTAŞ'A UNUTULMAYACAK KAZIĞI ATTI
Benfica, Talisca'yı 21 milyon euronun üzerindeki miktara satması halinde Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecekti. Portekizliler, Beşiktaş'ı devreden çıkarmak için Brezilyalı futbolcuyu Çin'e kiraladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanması şaşkınlıkla karşılanmıştı....
İngiliz ve İtalyan takımlarının istediği Talisca'nın kiralık olarak Çin'e gitmesinin arkasındaki nedeni Portekiz basını yazdı. İddiaya göre Beşiktaş Talisca'nın 21 milyon euronun üzerinde satılması halinde, satıştan yüzde 20 pay alacaktı.
BEŞİKTAŞ'A PAY VERMEYECEKLER
Portekiz basını, Benfica'nın satıştan Beşiktaş'a pay verme şartından kurtulmak amacıyla oyuncuyu Guanghou Evergrande'ya 6 aylığına kiraladığını, Ocak'ta 25 milyon euroya satışın gerçekleşeceğini yazdı!..
6 AYLIĞINA 5,5 MİLYON EURO KAZANACAK
Benfica bu maddenin bağlayıcı hükmünden kurtulmak için Talisca'yı, Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralandı. Bu şekilde Beşiktaş devre dışı bırakıldı. Satış ise ocak ayında gerçekleşecek ve Benfica bu satış karşılığında Çin kulübünden 25 milyon euro (137 milyon TL) alacak. Futbolcunun 6 ayda kazanacağı ücret ise bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
- Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
- Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
- 20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
- Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
- Yarım Asırlık Tavuk Devi İflasın Eşiğine Geldi
- Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek
- Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar