BELEDİYE SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ, MAKAMINDA KARGA BESLİYOR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan, yuvasından düşen yavru kargayı makamında besliyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yuvasından düşen ve bir vatandaş tarafından belediyeye teslim edilen bir aylık karga yavrusunun bakımını Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan üstlendi. Arıkan ile makamda duran karga Edgar görenlerin büyük ilgisini çekiyor.
"HEMEN ALIP EVE GÖTÜRMEYELİM"
Bahar aylarının hayvanlar için yavrulama dönemi olduğunu hatırlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan, yalnız görülen yavruların hemen koruma altına alınıp, bir süre izlenmesi ve annelerinin gelmesinin beklenmesi gerektiğinin altını önemle çizdi. Arıkan, "Düşen yavruları hemen alıp eve götürmeyelim. Ebeveynlerinin almasını bekleyelim. Onları doğasından uzaklaştırmayalım" dedi.
"BİZE GELDİĞİNDE SOL BACAĞI KIRIKTI"
Karga Edgar'ın bir apartman boşluğunda ayağı kırık bir halde bulunduğunu ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak birimlerine getirildiğini ifade eden Arıkan, "Sokak hayvanları ile ilgileniyoruz. Sokak hayvanı deyince sadece kedi ve köpek ile işimiz bitmiyor. Atlarımız var. Böyle arada öksüz yavrularımız var. Kuşlarımız var. Burada aklınıza gelebilecek her türlü hayvan ile ilgileniyoruz. Karganın ismi Edgar. Biz bu ismi ona çok yakıştırdık. Beş altı katlı bir apartmanın havalandırmasından aşağıya düşmüş. Vatandaşlar bulmuşlar. Sol bacağı kırıktı. Bize yaklaşık 10 gün önce geldi. Tam tüylenmemişti. Bacağı kırıktı. Ama çok iştahlı idi. O yüzden biz onu beslemeye başladık. Şimdi ayağını da kullanıyor." dedi.
İşte görenleri şaşırtan o manzara;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü, Ak Parti Seçim Bürosuna Daldı
- Yönetmeni Öldüren Figüran, Cinayeti Tüm Çıplaklığıyla Anlattı
- Pompaya Ötv Ayarı! Vatandaşın Cebine Dokunmadı
- Fetih Tanıtım Filminde Dikkat Çeken Müzik Detayı: Zahid Bizi Tan Eyleme
- Beştepe'den İstanbul'un Fethine Özel Tüyleri Diken Diken Eden Video!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Eski Galatasaraylı Leo Franco, Huesca'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
- Yıldız Futbolcunun Dövmesi Taraftarları Kızdırdı: Kadro Dışı Bırakın
- Emre, Ünlü Hakemi Yerden Yere Vurdu: Ben Tekme Yerken Gülüyordu
- Samet Aybaba, Bursaspor'la 3 Yıllık Anlaştı
- Milli Yıldız Çağlar Söyüncü'den Transfer İtirafı: Arsenal İle Görüşeceğiz
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar