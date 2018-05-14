BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASINDA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makam odasına yuva yapan kumrular herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın makam odasına girip yazıcının üstüne yuva yaparak yumurtlayan kumrular, ziyaretçilerin ve belediye personelinin ilgi odağı haline geldi.
KUMRULAR YUMURTLADI
Dündar'ın makam odasının penceresinden giren bir çift kumru, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yaklaşık 2 hafta önce masadaki yazıcının üstüne yuva yaptı. Gün geçtikçe yuvayı giderek sağlamlaştıran kuşlar, bir haftanın ardından yumurtladı.
Bu duruma alışan Dündar ve belediye çalışanları, kuşların rahat edebilmesi için 24 saat pencereleri açık bırakırken, yazıcıyı hiç çalıştırmıyor. Başkan ve çalışanlar, dört gözle yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor.
BAŞKAN, PENCEREYİ AÇIK BIRAKIYOR
Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle açık bıraktıkları makam odasının penceresinden kumruların aniden içeri girdiğini söyledi.
İlk başta kendisine bu durumun tuhaf geldiğini ama sonradan kumruların bir yuva arayışı içinde olduğunu gözlemlediğini anlatan Dündar, bir süre sonra kumruların yazıcının üstüne tünediğini dile getirdi.
Kısa süre sonra dişi kumrunun yumurtladığını aktaran Dündar, "Bunun üzerine kumrular yumurtaların sıcak kalması için dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladılar. Günün belli saatlerinde dişi kumru yumurtaların üstüne oturuyor, belli saatler de ise erkek kumru gelip nöbet tutuyor." diye konuştu.
'YAVRULARIN DOĞMASINI BEKLİYORUZ'
Belediye çalışanlarının da "kuşlar ürkmesin" diye dikkatli davrandığını belirten Dündar, şunları kaydetti:
"Kuşlar da bu ortama ve bize alıştı. Durum böyle olunca da iş ortamını bozmadan kuşlar orada yatıp görevini yapıyor bizler de işlerimizi sürdürüyoruz. Kuşlar yumurtaları korurken biz de dört gözle yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizi ziyarete gelenler ilk başta kuşu biblo sanıyor. Sonra biraz dikkatli bakınca kuşun gerçek olduğunu fark ediyorlar. Bu durum da onlarda bir hayret uyandırıyor. Bizler belediye olarak şehre, tüm canlılara hizmet ediyoruz. Bu da bizim hakikatten canlılara dokunduğumuzun bir göstergesi. Şefkatle yaklaştığımızın bir göstergesi. Bizim hayvanlarla ilgili ciddi yatırımlarımız var. Doğal yaşam alanları yaptık. Bu olay Osmangazi'de tüm canlılarla iç içe olduğumuzun bir göstergesi."
Kaynak: haberinburada
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