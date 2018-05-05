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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SEL YORUMU: 500 YILDA BİR OLUR


Belediye Başkanı'ndan sel yorumu: 500 yılda bir olur
Tarih : 05 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Belediye Başkanı'ndan Sel Yorumu: 500 Yılda Bir Olur(8/10)4

Ankara'da yaşanan sel felaketi büyük korku yaratırken 6 kişinin yaralandığı bildirildi

Habertürk TV'ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor. Bu bölgede ilk defa yaşanan bir durum. 500 yılda bir olabilecek bir afet. Terk tesellimiz can kaybının olmaması" açıklamasında bulundu.

"6 YARALI VAR"

Habertürk tv'ye konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Çok ciddi bir afet bu. Aşırı şiddette, kısa sürede yağan bir yağmur. Şuan itibariyle ölümüz yok, yaralımız var. 6 kişinin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Onların da sağlık durumlarında bir sıkıntı yok. Can kaybımızın olmaması en büyük sevinç kaynağı. Yaklaşık 1-1.5 kilometrelik bir cadde hasarlı. Olay şuan kontrol altında" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Tuna.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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