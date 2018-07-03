BELEDİYE BAŞKANI, BOĞULAN KADINI KURTARDI!
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, denizde boğulan tatilci bir kadının hayatını kurtarırken, sahile çıkardığında ilk müdahaleyi de kendisi yaptı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, restoranda yemek yediği sırada, denizde boğulmak üzere olan tatilci bir kadının hayatını kurtardı. Kıyafetleriyle denize atlayan Belediye Başkanına Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da yardım etti.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleri ile denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı. İlk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HAREKETSİZ GÖRÜNCE SUYA ATLAMIŞ
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Biz restoranda otururken ailece yüzüyorlardı. Daha sonra yanındaki çocuklar uzaklaştı ve bayanı hareketsiz olarak gördüm. Hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi. Öte yandan Başkan Kocadon'un boğulan kadını kurtarma anları o an orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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