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Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Büyük sürpriz

BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI! BÜYÜK SÜRPRİZ

Belçika'nın, Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Roberto Martinez, yıldız oyuncu Radja Nainggolan'ı kadroya dahil etmedi. Bunun üzerine Naiggolan, milli takım kariyerine nokta koydu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Belçika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı! Büyük Sürpriz(7/10)3

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Belçika'nın kadrosu açıklandı. Belçika A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 28 kişilik aday kadroyu belirledi. Roberto Martinez'in, daha önce sigara içtiği için milli takıma çağırmayacağını açıkladığı Radja Nainggolan, kadroda yer almadı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Radja Nainggolan'ın milli takıma çağrılmaması, Belçika Milli Takımı'nı destekleyen taraftarların tepkisini çekti. Radja Nainggolan, Dünya Kupası kadrosunda yer almaması üzerine milli takımı bırakma kararı aldı.

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, bu sezon çıktığı 42 maçta 6 gol atarken 10 da asist yaptı.

İŞTE SÜRPRİZ KADRO

Kaleci: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Koen Casteels

Defans: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Laurent Ciman, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen

Orta Saha: Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Youri Tielemans, Axel Witsel

Forvet: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Romelu Lukaku

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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