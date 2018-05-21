BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI! BÜYÜK SÜRPRİZ
Belçika'nın, Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Roberto Martinez, yıldız oyuncu Radja Nainggolan'ı kadroya dahil etmedi. Bunun üzerine Naiggolan, milli takım kariyerine nokta koydu.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Belçika'nın kadrosu açıklandı. Belçika A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 28 kişilik aday kadroyu belirledi. Roberto Martinez'in, daha önce sigara içtiği için milli takıma çağırmayacağını açıkladığı Radja Nainggolan, kadroda yer almadı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Radja Nainggolan'ın milli takıma çağrılmaması, Belçika Milli Takımı'nı destekleyen taraftarların tepkisini çekti. Radja Nainggolan, Dünya Kupası kadrosunda yer almaması üzerine milli takımı bırakma kararı aldı.
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, bu sezon çıktığı 42 maçta 6 gol atarken 10 da asist yaptı.
İŞTE SÜRPRİZ KADRO
Kaleci: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Koen Casteels
Defans: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Laurent Ciman, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen
Orta Saha: Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Youri Tielemans, Axel Witsel
Forvet: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Romelu Lukaku
Kaynak: haberinburada
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