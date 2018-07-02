Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi ve çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu.

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya karşılaştı. Turnuvada oynadığı futbolla büyük ilgi gören ve favori gösterilen Belçika 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi ve çeyrek finale yükseldi.

Karşlılaşmanın ilk yarısında her iki takımda karşılıklı ataklar geliştirse de buldukları pozisyonlardan faydalanamyınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Japonya etkin bir futbol ortaya sergiledi. İkinci yarının hemen başında Haraguchi kontra atakta topla buluştu. Ceza sahası içine giren Japon futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

HAZARD'IN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Bu golden hemen sonra Belçika etkili geldi. Eden Hazard'ın şutu direkten döndü. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Japonya'nın 2. golü geldi. Inui ceza sahası dışından yaptığı harika şut ağlarla buluştu. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Belçika tehlikeli geldi. Romelu Lukaku kafayla vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı. 69. dakikada Belçika'nın golü geldi. Vertonghen kafayla topu ceza sahası içine atmak isterken top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Belçika'nın beraberlik golü geldi. Hazard'ın sol kanattan yaptığı ortayı Fellaini kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

SON SÖZÜ CHADLI SÖYLEDİ

85. dakikada Belçika gole çok yaklaştı. Üst üste iki kafa vuruşu pozsiyonu Japon kaleci Eiji Kawashima gole izin vermedi. Son dakikada hızlı çıkan Belçika 90+3'te Chadli'nin golüyle 3-2 öne geçti. Bu golle karşılaşma sona erdi. Son dakika golüyle yıkılan Japonya'da futbolcular büyük hüzün yaşadı.

Belçika çeyrek finalde Brezilya ile 6 Temmuz saat 21'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada