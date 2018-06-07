BELÇİKA, MISIR'I GÜLE OYNAYA GEÇTİ!
Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Belçika, Mısır'ı 3-0'la geçti.
Dünya Kupasına katılacak Belçika ve Mısır hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Belçika'da Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan maçı Kırmızı Şeytanlar 3-0'lık skorla kazandı. 27'de Romelu Lukaku takımını öne geçirirken Eden Hazard 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarı oyuna dahil olan Fellaini 90+2'deki golüyle skoru belirleyen isim oldu.
MOHAMED SALAH MAÇTA OYNAMADI
Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen Mohammed Salah maçta görev almadı.
Belçika, Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile mücadele verecek. Mısır ise A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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