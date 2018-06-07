Dünya Kupasına katılacak Belçika ve Mısır hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Belçika'da Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan maçı Kırmızı Şeytanlar 3-0'lık skorla kazandı. 27'de Romelu Lukaku takımını öne geçirirken Eden Hazard 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarı oyuna dahil olan Fellaini 90+2'deki golüyle skoru belirleyen isim oldu.

MOHAMED SALAH MAÇTA OYNAMADI

Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen Mohammed Salah maçta görev almadı.

Belçika, Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile mücadele verecek. Mısır ise A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada