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Belçika, İngiltere'yi nakavt edip gruptan lider çıktı

BELÇİKA, İNGİLTERE'Yİ NAKAVT EDİP GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Dünya Kupasında Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle yendi, grubunu lider tamamladı. İngiltere ise gruptan çıkan diğer takım oldu.

Tarih : 28 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Belçika, İngiltere'yi Nakavt Edip Gruptan Lider Çıktı(7/10)3

Dünya Kupasında G Grubunun liderlik maçında Belçika, İngiltere'yi 1-0 yendi ve son 16'ya zirvede yükseldi.

Belçika'ya Dünya Kupaları tarihindeki ilk İngiltere galibiyetini getiren gol ise 51. dakikada Adnan Januzaj'dan geldi. 23 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası jeneriklerine girecek bir golle takımını liderliğe taşıdı.

Bu sonuçla Belçika 9, İngiltere de 6 puanla ikinci tura yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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