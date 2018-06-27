BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI! 2 KRİTİK ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sisin ardından gök gürültülü şiddetli yağmur başladı. Uzmanlar sel baskınlarına karşı uyardı. Dün yetkili kurumlardan gelen peş peşe açıklamalarla etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış bu sabah saatlerinde başladı. Yağışlar, saat 12.00'a kadar devam edecek. Akşam saat 18.00'da tekrar başlayarak gece 23.59'a kadar sürecek.
DOLU UYARISI YAPILMIŞTI
İstanbullular dün beklenen dolu yağışı için birçok tedbir almıştı. Beklenen yağış gerçekleşmeyince gözler Meteoroloji'den gelen yeni tahminlere çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'NIN BATISI, KIYI EGE VE İSTANBUL ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLACAK
Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE VE TEKİRDAĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Açıklamada, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın ise öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.
SU BASKINI VE DOLU RİSKİNE KARŞI DİKKAT
Ayrıca açıklamada, vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul'da beklenen yağışlar bugün saat 09.00'da başlayıp, saat 12.00'a kadar devam edecek. Akşam saat 18.00'da yağışlar tekrar başlayarak gece 23.59'a kadar sürecek.
Kaynak: haberinburada
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