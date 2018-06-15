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BEKLENEN DAVA SONUÇLANDI! RONALDO'YA 2 YIL HAPİS


Beklenen dava sonuçlandı! Ronaldo'ya 2 yıl hapis
Tarih : 15 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Beklenen Dava Sonuçlandı! Ronaldo'ya 2 Yıl Hapis(7/10)3

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20 MİLYON EURO ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yoluna giden Cristiano Ronaldo, hakkında verilen iki yıl hapis cezasını kabul etti. Cristiano Ronaldo, hapis cezası yerine 20 milyon Euro para cezası ödemeyi kabul etti.

İSPANYA MALİYESİ 28 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Hakkında 2011 ve 2014 yıllarında 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açılan Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi ile davanın geri çekilmesi için uzlaşma görüşmeleri yapmaya başladı. Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi'ne 14 milyon Euro karşılığında hakkındaki davanın iptal edilmesini istedi. Ancak İspanya Maliyesi, Portekizli yıldızın bu talebini kabul etmedi. İspanya Maliyesi, 28 milyon Euro talep etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Cristiano Ronaldo ve İspanya Maliyesi 20 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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