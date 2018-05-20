BEKLENEN BULUŞMA GERÇEK OLDU
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun kutlamalarında sahne alan Aleyna Tilki, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kutlamalarda önce Bafetimbi Gomis ile bir araya gelen Aleyna Tilki, şarkısının Gomis'e çok yakıştığını dile getirdi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Kısa bir açıklama yapan Tilki "Şarkım Gomis'e çok yakıştı. Çok mutluyum. Acayip bir taraftardı, süperdi" ifadelerini kullandı.
Aleyna Tilki ile Gomis, kutlamalarda önce bir araya gelip fotoğraf çektirdi.
Kaynak: haberinburada
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