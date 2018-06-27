BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET BELLİ OLDU!
Seçimlerin ardından bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce verdiği talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde bedellide yaş 26, ücret ise 20 bin TL olacak.
SAVUNMAYA AKTARILACAK
Yeni Şafak'ın haberine göre, bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE ZAFİYET YARATMAYACAK
Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.
400 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli 1999'da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı.
Son olarak 2014'te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.
Kaynak: haberinburada
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