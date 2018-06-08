Çin'de Abd'li Diplomatlarda Yine Esrarengiz Hastalık Belirtileri Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Seçimini Değerlendirdi
Kalk Gidelim Dizisinin Setinde Ortalık Karıştı
Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Erdoğan'dan Canlı Yayında Kritik Açıklama: Türkiye'de Telefonu En Çok Dinlenen Benim
Ramil Guliyev'den Bir Zafer Daha!
Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı

Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı ve Ücreti

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ SON KULİS BİLGİSİ! İŞTE YAŞ SINIRI VE ÜCRETİ

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattığını duyurdu. Bedellide yaş sınırının 25'e düşürülmesi talep edilirken, ücretin ise 20-25 bin lira civarında olması bekleniyor.

Tarih : 08 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti(5/10)1

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, kulislerden aldığı bilgiler sonrası yaptığı açıklamada, "Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışmasına başladı." dedi. İşte bedelli askerliğin detayları...

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

YAŞ SINIRININ 25'E DÜŞMESİ İÇİN YOĞUN TALEP VAR

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

"BEDELLİ ASKERLİK SEÇİMDEN SONRA YAPILACAK İLK İŞ"

Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bedelli  Askerlikle  İlgili  Son  Kulis  Bilgisi  İşte  Yaş  Sınırı  Ve  Ücreti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER