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BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA BAŞBAKAN YILDIRIM GİBİ DÜŞÜNMÜYOR


Bedelli askerlik konusunda Başbakan Yıldırım gibi düşünmüyor
Tarih : 08 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Bedelli Askerlik Konusunda Başbakan Yıldırım Gibi Düşünmüyor(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Buket Aydın moderatörlüğündeki 'Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal Dve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

"BEDELLİ KONUSUNDA HASSAS OLMALIYIZ"

Başbakan Yıldırım'ın "Seçimden sonra birinci gündem maddemiz olacak" dediği bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız" dedi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

24 Haziran'da AK Parti'nin iktidara gelmesi durumunda bedelli askerliğin ilk gündem maddesi olacağını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye. Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir. Seçim sonrası yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok."

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Kaynak: haberinburada



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