'BEDELLİ ASKERLİK İÇİN 'ÇALIŞMA YAPTIRIYORUM' DEYİP TARİH İŞARET ETTİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışma yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, "Ben Bay Muharrem, Bay Kemal gibi palavra atamam." dedi.
"GENELKURMAY BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİM"
Uzun zamandır gündemde olan bedelli askerlik ile ilgili Üsküdar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile konuşup karar vereceğim" dedi.
"ONLARLA BERABER OTURUP KONUŞACAĞIM VE NİHAİ KARARIMIZI DA VERECEĞİZ"
Erdoğan "Ben Bay Kemal gibi, Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanı'mı çağıracağım, Milli Savunma Bakanı'mı çağıracağım. Onlarla beraber oturup konuşacağım ve nihai kararımızı da vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar