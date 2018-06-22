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'BEDELLİ ASKERLİK İÇİN 'ÇALIŞMA YAPTIRIYORUM' DEYİP TARİH İŞARET ETTİ'


'Bedelli askerlik için 'Çalışma yaptırıyorum' deyip tarih işaret etti'
Tarih : 22 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : 'bedelli Askerlik İçin 'çalışma Yaptırıyorum' Deyip Tarih İşaret Etti'(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışma yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, "Ben Bay Muharrem, Bay Kemal gibi palavra atamam." dedi.

"GENELKURMAY BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİM"

Uzun zamandır gündemde olan bedelli askerlik ile ilgili Üsküdar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile konuşup karar vereceğim" dedi.

"ONLARLA BERABER OTURUP KONUŞACAĞIM VE NİHAİ KARARIMIZI DA VERECEĞİZ"

Erdoğan "Ben Bay Kemal gibi, Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanı'mı çağıracağım, Milli Savunma Bakanı'mı çağıracağım. Onlarla beraber oturup konuşacağım ve nihai kararımızı da vereceğiz" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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