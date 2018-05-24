Çin'deki AVM'de bebekler için hizmet veren havuzda yüzen bebek, bir anda ters dönerek suya battı. Görevlinin bir anlık dikkatsizliği yüzünden uzun süre suda kalan bebek hastaneye kaldırıldı.

Çin'de bir alışveriş merkezinde bebekler için kurulan oyun havuzunda can pazarı yaşandı. Görevliler bir anlığına dikkatlerini başka bir yere yöneltince o sırada havuzda ters dönen 7 aylık bebeği kimse fark etmedi.

TALİHSİZ YAVRU YOĞUN BAKIMDA

Bir süre havuzda çırpınan bebek daha sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan minik bebek yoğun bakımda tutuluyor.

Kaynak: haberinburada