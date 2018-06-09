Sülalesinde birkaç erkek kuzeni haricinde hiç erkek çocuk bulunmayan kadın, doğacak çocuğunun cinsiyetini bilmeden girdiği doğumda erkek evladı olduğunu öğrenince sevinçten deliye döndü.

Birçok aile çocuklarının cinsiyetini öğreneceği günü iple çeker. Ancak Dara Crouch'un ailesinde durum biraz farklı. Genç kadın ve eşi uzun süredir ikinci kez anne-baba olmanın hayallerini kuruyordu. Dara Crouch, hamile olduğunu öğrendi ve ikinci çocuğunu doğurmak için hemşire olarak çalıştığı hastaneye yattı.

ANNE TARAFINDA 50 YILDIR ERKEK YOK

Doğuracağı çocuğunun cinsiyetini merak etmiyordu. Dara'nın birkaç erkek kuzeninin dışında, Crouch ailesinin hemen hemen bütün üyeleri kadın çünkü Dara'nın anne tarafında 50 yıldır hiç erkek bebek dünyaya gelmemiş. Bunun da kız olacağına adı gibi emindi. İlk doğumunda da bir kızı olmuştu.

ŞOK OLDUĞU ANLARI FOTOĞRAFÇI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

İşler beklediğinden farklı gelişti. Doğum başarılı geçti. Dara Crouch, bir erkek bebek doğurduğunu öğrendiği an şaşkına döndü. Odadaki diğer herkes sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bu özel anları Fotoğrafçı Neely Ker-Fox ölümsüzleştirdi.

Anne Dara Crouch hislerini şöyle dile getirdi: "Kızımın kıyafetlerine öyle bağlanmışım ki, onları tekrar kullanabilirim sanıyordum. Kız fikrine takılmıştım. Erkek bebek olacağı aklıma bile gelmemişti. Bu yüzden o kadar şaşırdım!"

Anne, baba ve odadaki herkesin verdiği duygusal tepkiler nedeniyle bu kareler internet üzerinde popüler oldu.

Kaynak: haberinburada