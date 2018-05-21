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BBP'li 18 İsim AK Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi

BBP'Lİ 18 İSİM AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNE GİRDİ

BBP'li 18 isim AK Parti listelerinden aday oldu. BBP Genel Başkanı Destici'ye, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Ankara 2. bölge 1. sıradan yer verildi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi(10/10)6

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. Buna göre, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde BBP'li 18 isim de bulunuyor.

MUSTAFA DESTİCİ, ANKARA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP'Lİ İSİMLER AK PARTİ LİSTELERİNDE YER BULDU

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İSTANBUL İL BAŞKANI 1. BÖLGE 23. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

ALPEREN OCAKLARI GENEL BAŞKANI ANKARA'DAN LİSTEYE GİRDİ

Ayrıca, AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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