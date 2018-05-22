AK Parti'ye teşekkür ziyaretine giden BBP Lideri Mustafa Destici, aday listelerine partililer tarafından tepki gösterildiği iddiasını "Fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" diyerek yalanladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterdiği iddialarına noktayı koydu.

LİSTEDE 18 BBP ADAYINA YER VERİLDİ

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti, listede 18 BBP adayına yer vermişti. Listede, Destici Ankara 2. Bölge adayı olarak gösterilirken, 17 isim için çıkan iddialara Destici tepki göstermişti.

"FİTNE SOKMAYA ÇALIŞANLAR AVUÇLARINI YALAR"

Teslim edilen listeye partililer tarafından tepki gösterildiği iddiasını yalanlayan Destici, "Biz bu ittifaka milletvekili pazarlığıyla girmedik. Hiçbir milletvekili almasak da bu ittifakın içerisindeyiz. Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" ifadelerini kullanmıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada