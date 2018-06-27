Şehit Güvenlik Korucusunun Arkadaşının Yerine Göreve Gittiği Ortaya Çıktı
Prens William, Mahmud Abbas İle Görüştü, Bir İlki Gerçekleştirdi!
Fetö'den Örgüt Üyelerine Hdp Talimatı
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu, İstanbul'a Geldi
Almanya Gruptaki Son Maçında Güney Kore İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Beştepe'deki Kritik Cumhur İttifakı Zirvesi 35 Dakika Sürdü
Kadın Terörist Pkk'ya Katılışını Anlattı, Hdp Detayı Dikkat Çekti!
Ünlü Kahve Zincirinde 'recep Tayyip Erdoğan' Yasağı
Hdp'den Özeleştiri: Daha Başarılı Olabilirdik
İsveç Spor Bakanı, Jimmy Durmaz'a Sahip Çıktı
Galatasaraylı Gomis: Keşke Türkiye De Dünya Kupasında Olsaydı
Bbp Lideri Destici: Bedelli Askerliğin Bedeli, Gelir Düzeyine Göre Belirlenmelidir
Chp'den 24 Haziran İtirafı: Sistemimiz Çöktü!
Otobüse Çarpan Otomobil, Durakta Bekleyen Yolcuların Arasına Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Tsk: Irak'ın Kuzeyine Hava Operasyonunda Hedefler İmha Edildi
Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Almasına Ak Parti'den İlk Yorum
Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı
Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
İnce'den Kurultay Çıkışı: Partiden İstifa Etmeyin!

BBP Lideri Destici: Bedelli Askerliğin Bedeli, Gelir Düzeyine Göre Belirlenmelidir

BBP LİDERİ DESTİCİ: BEDELLİ ASKERLİĞİN BEDELİ, GELİR DÜZEYİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR

Cumhur İttifakı çatısı altında "görünmez ortak" olarak yer alan Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili "Bedel, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Bbp Lideri Destici: Bedelli Askerliğin Bedeli, Gelir Düzeyine Göre Belirlenmelidir(5/10)1

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"BU VEBAL CHP'NİN SIRTINDADIR"

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu savunarak, "CHP'den HDP'ye oyların kaydığını görüyoruz. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiler. CHP açıkça HDP'yi barajı geçirme operasyonu yaptı. Bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturası CHP'ye de çıkacaktır. Bu vebal CHP'nin sırtındadır." açıklamasında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÖNERİSİ

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu: "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

"GÖRÜNMEZ ORTAK" OLARAK SEÇİME GİRDİLER

Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı çatısı altında "görünmez ortak" olarak pusulada parti amblemi yer almaksızın seçime giren Büyük Birlik Partisi de ittifak barajı aştığı için Meclis'e girdi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bbp  Lideri  Destici  Bedelli  Askerliğin  Bedeli  Gelir  Düzeyine  Göre  Belirlenmelidir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER