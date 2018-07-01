BBP, İKİ SUÇA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA TEKLİFİ HAZIRLIYOR
Cumhur İttifakı'nın Görünmeyen Ortağı BBP, terör ve cinsel istismar suçlarına idam cezası getiren yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.
"NE HADIM NE HAPİS, TEK SEÇENEK İDAM"
Büyük Birlik Partisi'nden terör ve cinsel istismar suçlarına idam cezasını öngören yasa tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.
Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.
"YENİ YASAMA DÖNEMİNDE YASA TEKLİFİ VERECEĞİZ"
Destici, Türkiye'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.
Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, BBP olarak yeni yasama döneminde TBMM'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.
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Kaynak: haberinburada
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