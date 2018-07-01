Genç Anne, Yeni Tanıştığı Yabancı İle İlişkiye Girerken Öldü
Hadise'den Konserinde Kadın Hayranlarına Tavsiye: Kendinizi Ezdirmeyin
Dışişleri, Mehmetçik'in Ne Zaman Afrin'den Çekileceğini Açıkladı
Abd Yatırım Bankası'ndan Çarpıcı Dolar Tahmini: 5 Seviyesini Aşacak
Fetö'nün Altın Çocuğu Cezaevinde Ölü Bulundu
Bbp, İki Suça İdam Cezası Öngören Yasa Teklifi Hazırlıyor
Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
Rusya'da, Emeklilik Yaşını Yükselten Yasa Tasarısını Protesto Etmek İçin Halk Sokaklara Döküldü
Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti
Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
Galatasaray, Sosyal Medyada Zirveyi Çekti
Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı
Maç Müthiş Başladı! İlk 4 Dakikada 2 Gol
Britanyalı Tenisçi Murray, Wimbledon'dan Çekildi
Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
Kayseri Develi'de 6 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismar İlçeyi Ayağa Kaldırdı
Küçük Eylül Cinayetinin Ardından Gündeme Gelen Kimyasal Hadım Nedir?
Fakıbaba Erken Seçim İçin Tarih Verdi: Yerel Seçimin Kasım'a Alınması Doğru Olur
Dünya Kupasında Büyük Sürpriz! İspanya Elendi

BBP, İKİ SUÇA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA TEKLİFİ HAZIRLIYOR


BBP, iki suça idam cezası öngören yasa teklifi hazırlıyor
Tarih : 01 Temmuz 2018, 23:00
Puan Ver : Bbp, İki Suça İdam Cezası Öngören Yasa Teklifi Hazırlıyor(7/10)3

Cumhur İttifakı'nın Görünmeyen Ortağı BBP, terör ve cinsel istismar suçlarına idam cezası getiren yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.

"NE HADIM NE HAPİS, TEK SEÇENEK İDAM"

Büyük Birlik Partisi'nden terör ve cinsel istismar suçlarına idam cezasını öngören yasa tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

"YENİ YASAMA DÖNEMİNDE YASA TEKLİFİ VERECEĞİZ"

Destici, Türkiye'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, BBP olarak yeni yasama döneminde TBMM'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.

.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bbp  İki  Suça  İdam  Cezası  Öngören  Yasa  Teklifi  Hazırlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER