BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: MARKSİST LENİNİST HDP'NİN KAPATILMASI LAZIM
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP Marksist Leninist bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir" dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan bir programa katıldı. Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP; Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir." dedi.
"YARGITAY BAŞSAVCILIĞININ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN MESELESİDİR"
Destici, "Bu YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığının ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi. HDP'nin Güneydoğu'da, Trakya ve Ege'ye göre kat kat fazla oy aldığını belirten Destici, Cumhur İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu oylarına ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi. Destici, "Biz BBP olarak kendimizi Anadolu'nun mayası olarak görüyoruz. Birleştirici bir gücü olarak görüyoruz ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarında da bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Diyarbakır, Van ve diğer bölge illerine gittim. Cumhur İttifakı'na ve partimize karşı bir teveccüh var. Kürtlerin sadece HDP'ye oy vereceği değerlendirmesini doğru bulmuyorum. HDP'nin PKK'nın partisi olduğu çok açık ve net. Dolayısıyla ben Kürt kardeşlerimizin PKK'yı değil, Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerine inanıyorum."
"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİ VAR İSE SONUNA KADAR YANINDA DURURUZ"
Destici, Güneydoğu'da yaşananları terör meselesi olarak tanımlayarak, "Eğer orada bir hak ve özgürlükler mücadelesi var ise biz zaten o mücadelenin yanında sonuna kadar dururuz. Yani oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları var ve bunlar giderilmiyorsa, temel hak ve özgürlükleriyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa biz zaten sonuna kadar onların yanında dururuz. Yani onların haklarının savunucusu oluruz. Kendimiz için ne istiyorsak biz oradaki kardeşlerimiz için de onu istiyoruz" diye konuştu.
"HDP, KANDİL'İN, BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN PARTİSİDİR"
HDP'nin terör örgütü partisi oluğunu ifade eden Mustafa Destici, şunları söyledi: "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi. Tabii bize göre aslında HDP'nin, BDP'nin, PKK'nın partilerinin kapatılması lazım. Çünkü terör örgütüyle direkt ilintililer. Direkt aralarında bağ var. Biz de tabii partilerin kapatılmasına ilkesel olarak karşı olduğumuzu ifade ettik. Bence parti içinde suçu işleyenlerin bu işin bedelini ödemesi lazım ama burada durum farklı. Yani burada organizasyon tamamen PKK'ya ait. Bunun da hukuken ispatlanması lazım. Hukuken ispatlandıktan sonra kapatılması da doğru olabilir."
Kaynak: haberinburada
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