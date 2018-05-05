BAZI ALKOLLÜ İÇECEKLERE VERGİ ZAMMI GELİRKEN TAPU HARCI DA DEĞİŞTİ
Son Dakika! Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Ayrıca tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15'e düştü.
Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar