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Bazı alkollü içeceklere vergi zammı gelirken tapu harcı da değişti

BAZI ALKOLLÜ İÇECEKLERE VERGİ ZAMMI GELİRKEN TAPU HARCI DA DEĞİŞTİ

Son Dakika! Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Ayrıca tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15'e düştü.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Bazı Alkollü İçeceklere Vergi Zammı Gelirken Tapu Harcı Da Değişti(6/10)2

Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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