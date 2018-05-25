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Bayrampaşalı Futbolcular Sahaya Bayrak Dikti, Ortalık Fena Karıştı
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Bayrampaşalı futbolcular sahaya bayrak dikti, ortalık fena karıştı

BAYRAMPAŞALI FUTBOLCULAR SAHAYA BAYRAK DİKTİ, ORTALIK FENA KARIŞTI

TFF 2.Lige yükselme final maçında Düzcespor'u yenen Bayrampaşasporlu futbolcular sahanın ortasına bayrak dikmek isteyince kavga çıktı ve saha savaş alanına döndü.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Bayrampaşalı Futbolcular Sahaya Bayrak Dikti, Ortalık Fena Karıştı(6/10)2

TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadında oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Bayrampaşa TFF 2. Lige çıkmaya hak kazandı.

SAHANIN ORTASINA BAYRAK DİKMEK İSTEDİLER

Bayrampaşalı futbolcular maç sonu sevincini sahanın ortasına bayrak dikerek göstermek isteyince ortalık bir an da savaş alanına döndü.

Düzcesporlu futbolcular bu davranışa tepki olarak bayrak diken Bayrampaşlı futbolcuya saldırdı.

Sahaya giren emniyet güçleri iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı güçlükle yatıştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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