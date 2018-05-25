BAYRAMPAŞALI FUTBOLCULAR SAHAYA BAYRAK DİKTİ, ORTALIK FENA KARIŞTI
TFF 2.Lige yükselme final maçında Düzcespor'u yenen Bayrampaşasporlu futbolcular sahanın ortasına bayrak dikmek isteyince kavga çıktı ve saha savaş alanına döndü.
TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadında oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi.
Sahadan 3-2 galip ayrılan Bayrampaşa TFF 2. Lige çıkmaya hak kazandı.
SAHANIN ORTASINA BAYRAK DİKMEK İSTEDİLER
Bayrampaşalı futbolcular maç sonu sevincini sahanın ortasına bayrak dikerek göstermek isteyince ortalık bir an da savaş alanına döndü.
Düzcesporlu futbolcular bu davranışa tepki olarak bayrak diken Bayrampaşlı futbolcuya saldırdı.
Sahaya giren emniyet güçleri iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı güçlükle yatıştırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Beyaz Ette Büyük Kriz! 20 Günlük Tavuk Kaldı, Fiyatlar İki Katına Çıkacak
- Sp Lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi: E-Miting Yaptı
- Sürücülere Müjde! Geçiş İhlali Cezalarına Yüzde 60 İndirim
- Pentagon'un Bütçe Raporunda Türkiye Detayı: S-400 Alımı Tansiyonu Yükseltiyor
- Netflix Medya Devlerini Geride Bıraktı, Piyasa Değeri Dudak Uçuklattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Otobanda Tehlikeli Oyun! Aniden Tır'ın Önüne Atladı
- İsrail'den Bir Skandal Karar Daha! Batı Şeria'da 2 Bin 500 Yasa Dışı Yerleşim İnşa Edecek
- Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
- 3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
- Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar