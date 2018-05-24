BAYRAMPAŞA TFF 2. LİGE YÜKSELDİ
TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Bayrampaşa, Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.
TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Rakibi Düzcespor'u 3-1 mağlup eden Bayrampaşa TFF 2. Lig'e yükseldi.
DÜZCE VALİSİ ZİLKĞF DAĞLI DA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.
Kaynak: haberinburada
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