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Bayrampaşa Tff 2. Lige Yükseldi
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Bayrampaşa TFF 2. Lige Yükseldi

BAYRAMPAŞA TFF 2. LİGE YÜKSELDİ

TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Bayrampaşa, Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Bayrampaşa Tff 2. Lige Yükseldi(9/10)5

TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Rakibi Düzcespor'u 3-1 mağlup eden Bayrampaşa TFF 2. Lig'e yükseldi.

DÜZCE VALİSİ ZİLKĞF DAĞLI DA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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