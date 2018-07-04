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Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları belli oldu

BAYRAMA SAYILI GÜNLER KALA KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı'na iki aydan az bir zaman kala kurbanlık fiyatları da belli oldu. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise bin TL olması öngörülüyor.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 13:40
Puan Ver : Bayrama Sayılı Günler Kala Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu(9/10)5

Kurban Bayramı'na 1,5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak.

"YETERİNCE HAYVAN VAR"

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

"FİYATLAR SEMTLERE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

"KÜÇÜKBAŞ BİN TL, BÜYÜKBAŞ 7 BİN TL"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.

"DÖVİZ KURU BELİRLEYİCİ OLACAK"

Buna bağlı olarak hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının da muhtemel olduğunu vurgulayan Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı.Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.

"KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK"

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, "Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar" diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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