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Bayram tatilinin kaza bilançosu belli oldu

BAYRAM TATİLİNİN KAZA BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Bayram tatilinde, alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde kazaların önüne geçilemedi. Arife günü ve bayramın birinci gününde meydana gelen 36 ayrı kazada 27 kişi öldü, 106 kişi de yaralandı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Bayram Tatilinin Kaza Bilançosu Belli Oldu(10/10)6

Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde kazaların önüne geçilemedi. Arife günü ve bayramın birinci günü saat 16.30'a kadar meydana gelen toplam 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi de yaralandı.

AŞIRI HIZ, DİKKATSİZLİK VE UYKUSUZLUK KAZALARA NEDEN OLDU

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabaralarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için Arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk, kazalara neden oldu.

ARİFE GÜNÜ MEYDANA GELEN KAZALARDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE 13 AYRI KAZA MEYDANA GELDİ

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 16.30'a kadar ise Adana (2), Çorum (2) Karaman, İstanbul, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Edirne ve Muş'ta meydana gelen 13 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

BAYRAMIN İKİ GÜNÜNDE TOPLAM 27 KİŞİ ÖLDÜ, 106 KİŞİ YARALANDI

Böylece, Arife günü ve bayramın birinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 36 ayrı kazada, 27 kişi öldü, 106 kişi ise yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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