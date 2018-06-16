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Bayram tatilinde acı bilanço: 39 kişi hayatını kaybetti, 156 yaralı var

BAYRAM TATİLİNDE ACI BİLANÇO: 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 156 YARALI VAR

Ramazan Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve uyarılara rağmen kazaların önüne geçilemedi. 3 günde 51 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybederken, 156 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 156 Yaralı Var(6/10)2

Ramazan Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve uyarılara karşın kazaların önüne geçilemedi. Arife gününden bayramın ikinci günü saat 16.00'ya kadar 51 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybederken, 156 kişi yaralandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR YOLLARA DÜŞTÜ

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.

ARİFE GÜNÜNDE 23 KAZA MEYDANA GELDİ, 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 77 KİŞİ YARALANDI

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE 21 KAZA MEYDANA GELDİ, 8 KİŞİ ÖLDÜ, 77 KİŞİ YARALANDI

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul'da 3, Adana ve Çorum'da 2'şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir'de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü ise saat 16.00'ya kadar Konya, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Ankara ve Karabük olmak üzere 7 kaza meydana geldi. Bu kazalarda da 9 yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Böylece, Arife gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen 51 ayrı kazada, 39 kişi öldü, 156 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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