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Bayram Dönüşü Otogarda Yoğunluk Yaşandı, Yolcular Otobüslerden İnerek Yürümeye Başladı
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Bayram Dönüşü Otogarda Yoğunluk Yaşandı, Yolcular Otobüslerden İnerek Yürümeye Başladı

BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOGARDA YOĞUNLUK YAŞANDI, YOLCULAR OTOBÜSLERDEN İNEREK YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yoğunluğu İstanbul'da bugün de yaşandı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluktan dolayı yolcular otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.

Tarih : 18 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Bayram Dönüşü Otogarda Yoğunluk Yaşandı, Yolcular Otobüslerden İnerek Yürümeye Başladı(5/10)1

Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı.

Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu'na kadar uzandı.

Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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