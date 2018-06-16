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Bayram bir aileye zehir oldu! 3 kişi can verdi

BAYRAM BİR AİLEYE ZEHİR OLDU! 3 KİŞİ CAN VERDİ

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil beton bariyere çarptı. Kazada sürücü, eşi ve kızları hayatını kaybederken diğer 2 kızları da yaralandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Bayram Bir Aileye Zehir Oldu! 3 Kişi Can Verdi(8/10)4

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi yakınlarında otomobil beton bariyere çarptı, kazada sürücü, eşi ve 1 kızı ölürken, diğer 2 kızı yaralandı.

BU SABAH MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye-Çifteler karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Çifteler istikametine gitmekte olan Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki beton bariyerlere çarptı. Kazada, Durmuş Karaca ile eşi Gülsüm Karaca (45) ve kızı Meryem Karaca (18) hayatını kaybetti, diğer kızları Safiye Nur Karaca ve Ceylin Berna Karaca yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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