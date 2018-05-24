24 Haziran seçimlerinde aday olanlar arasında babadan bayrağı devralanlar da var. Parlementoda atılacak vekil adayları, siyasetçi çocuğu olmanın avantajı olduğu kadar dezavantajının da bulunduğuna vurgu yaptılar.

24 Haziran öncesi seçim yarışı hızlanırken, çok sayıda ikinci kuşak siyasetçi babalarının izinden yürümeyi tercih etti. Aktif siyaset hayatlarını noktalayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti İstanbul'dan, eski İçişleri Bakanı, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar AK Parti Elazığ'dan, eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak SP Ankara'dan milletvekili adayı oldu.

ZÜLFÜ TOLGA AĞAR: AVANTAJIM DA VAR DEZAVANTAJIM DA VAR

AK Parti'nin dikkat çeken adaylarından biri de eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar oldu. Elazığ'da 3. sıradan aday gösterilen 1975 doğumlu Ağar, üniversite eğitimini ABD'de tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde özel bir şirkette ürün müdürü ve dış pazarlama müdürü olarak görev yaptı. Ardından ticaret hayatına atıldı. Ticaret odası ve sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Ağar, memleketi Elazığ'dan aday gösterildiği için mutlu:

Zülfü Tolga Ağar

"2014 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mız, o zaman Başbakan'dı. Yerel seçimlerde 40'a aşkın mitingine arkadaşlarımla birlikte katıldım. Dünya görüşümüzün örtüştüğüne inandım. Sonrasında Sarıyer İlçe Teşkilatı'na üye oldum. Bu süreçte eşim rahatsızdı. Aday olmam mümkün değildi o zaman. Bu seçimde cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girecek. Yeni bir tarih yazılıyor.

"ADAY OLDUKTAN SONRA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜP HAYIR DUASINI ALDIM"

Mehmet Ağar'ın oğlu olmanın avantajları da dezavantajları da var. Siyasetçi çocuğu olunca kendi içinizde bir tecrübe oluşuyor. Dezavantajı ise beklentinin çok yüksek olması. Benim de iddialı bir kişiliğim var. Tutuğumu koparırım ben. Aday olduktan sonra Cumhurbaşkanı'mızla görüştüm. Kendisinin hayır dualarını aldım."

ESKİ SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NIN OĞLU

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak, babasının bir dönem politika yaptığı Saadet Partisi'nden listelere giriş yaptı. Avukat olan Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. 33 yaşında olan Kamalak, ceza hukuku ağırlıklı olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Çankaya Üniversitesi mezunuyum. İlk kez milletvekilliği için aday oldum. Babam genel başkanken genel merkeze dahi kısıtlı gidip geldim. 'Genel başkanın oğlu geldi, gitti' olmasın diye. Genel başkan değişince, 'Göreve talibim' dedim. Milletvekilliği adaylığı başvurusunda bulundum.

MUHAMMET KAMALAK: BABAMIN MİTİNGLERİNE GİZLENEREK GİTTİM

Babamın siyasetçi olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Aslına bakarsanız, dezavantajları daha fazla. Babamın mitinglerine dahi kim olduğumu gizleyerek girmek durumunda kaldım. 'Genel bakanın oğlu geldi' diye bir imaj oluyor. Oturduğumuzda sandalyeye yaşça büyük kişi yer vermeye çalışıyor."

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU DA ADAY

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı gösterildi. 32 yaşındaki Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümlerini bitirdi. 2009-2010 yıllarında TOBBTEPAV bünyesinde uzman araştırmacı olarak görev yaptı. Enerji ve petrol sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirkette kıdemli uzman ve genel müdür danışmanı olarak çalıştı.

Üniversite hayatı ve iş yaşamı boyunca çeşitli dernek ve kulüplerde faaliyet gösterdi. Avrupa'da Türklerin bulundukları bölgelerde entegrasyon problemlerinin giderilmesi, yerel meclislere ve belediyelere seçilmelerine katkı sağlamak için farkındalık ve lobi oluşturulabilmesi, ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda katılımcı ve organizatör olarak çalıştı.

Ahmet Mücahit Arınç

Çocukluğundan beri siyasetin içinde olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Ahmet Mücahit Arınç, adaylığıyla ilgili şunları dedi:

AHMET ARINÇ: ERDOĞAN'DAN ADAY OL DİYE TELEFON ALMADIM

"Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. 2010'da Enerji Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım. Siyaset hayatımda da özellikle enerji ile ilgili çalışmayı arzu ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızdan 'Aday ol' şeklinde herhangi bir telefon almadım. Milletvekili aday adayı olarak başvuracağımı kendilerine iletmiştim. Adaylığım ile ilgili eleştiriler olacaktır.

Zaman içinde bunlar giderilecektir. Biz kendimizi ifade ettikçe bu eleştiriler bitecektir. Babam uzun yıllardır siyasetin içerisinde ama ben de ayrıca bir bireyim. Kendim de çalışarak tecrübelerimi bu süreçte artıracağım. Babamdan da muhakkak tüyo alacağım. Deneyimli bir devlet adamı. Sahada da birlikte çalışacağız. Onun da ayrıca gideceği yerler olacaktır. Sürekli birlikte olmasak da irtibat halinde olacağız."

MECLİS'İN EN GENÇ ADAYLARINDAN İSMAİL HAKKI GÜL'ÜN OĞLU

Meclis'in en genç adaylarından 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül de genç yaşında babasının izinden gitmeye karar verenlerden. Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Hakkı Gül, 31 Temmuz 1999 doğumlu. Sporla ilgili, şimdilerde Ankara Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde hazırlık sınıfı öğrencisi.

İyi derecede İngilizce bilen Gül, CHP'nin Antalya 16. sıradaki adayı. İsmail Hakkı Gül'ün babası Mustafa Gül de siyaset basamaklarını gençlik yıllarında tırmanmaya başlamıştı. Mustafa Gül, 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken Kemer Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

İsmail Hakkı Gül

BABADAN SONRA 3 DÖNEMDİR VEKİL GÜLPINAR YENİDEN ADAY

Eski devlet bakanlarından ve 18, 19, 20 ve 21. dönem Anavatan Partisi'nden, 23. dönem AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekiliği yapan merhum Eyüp Cenap Gülpınar'ın oğlu Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da AK Parti 2. sıradan aday göterildi. 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti'den milletvekili seçilen Gülpınar, Meclis'te Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyeliği görevlerinde bulundu.

Mehmet Kasım Gülpınar

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu Üyesi. Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d'Honneur nişanı ile taltif edildi. Gürpınar, iyi seviyede Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça ve orta seviyede Almanca konuşuyor.

Kaynak: Habertürk

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