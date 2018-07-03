BAYKAL KARAR DEĞİŞTİRDİ! İŞTE TBMM AÇILIŞINDA OTURUMU YÖNETECEK İSİM
Son dakika! CHP'den Antalya milletvekili seçilen Deniz Baykal karar değiştirdi. TBMM açılışında oturumu Durmuş Yılmaz yönetecek.
Uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yeni Meclis'in ilk oturumunu 'en yaşlı üye' sıfatıyla yönetmesi beklenen Deniz Baykal karar değiştirdi. Baykal'ın karar değişikliği sonrası TBMM açılışında oturumu Durmuş Yılmaz yönetecek.
Kaynak: haberinburada
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