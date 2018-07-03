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Baykal karar değiştirdi! İşte TBMM açılışında oturumu yönetecek isim

BAYKAL KARAR DEĞİŞTİRDİ! İŞTE TBMM AÇILIŞINDA OTURUMU YÖNETECEK İSİM

Son dakika! CHP'den Antalya milletvekili seçilen Deniz Baykal karar değiştirdi. TBMM açılışında oturumu Durmuş Yılmaz yönetecek.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 15:00
Puan Ver : Baykal Karar Değiştirdi! İşte Tbmm Açılışında Oturumu Yönetecek İsim(6/10)2

Uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yeni Meclis'in ilk oturumunu 'en yaşlı üye' sıfatıyla yönetmesi beklenen Deniz Baykal karar değiştirdi. Baykal'ın karar değişikliği sonrası TBMM açılışında oturumu Durmuş Yılmaz yönetecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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