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Bayern Münih'ten iki imza birden

BAYERN MÜNİH'TEN İKİ İMZA BİRDEN

Alman devi Bayern Münih, Arjen Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerini uzattı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Bayern Münih'ten İki İmza Birden(8/10)4

Bundesliga'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Bayern Münih'te merakla beklenen Robben konusu sonunda netleşti.

Bayern Münih, 34 yaşındaki tecrübeli Arjen Robben ile yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada Arjen Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

ROBBEN'İN İSMİ BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

2009'dan bu yana Bayern forması giyen Robben'in adı son dönemde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile de anılıyordu.

Yıldız oyuncu ile sözleşme uzatan Bayern'de sportif direktör Hasan Salihamidzic kısa bir açıklama yaparken, "Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerini uzatmaktan dolayı mutluyuz. İki oyuncu da gelecek sezon planlamamızda önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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