BAYERN MÜNİH'TEN İKİ İMZA BİRDEN
Alman devi Bayern Münih, Arjen Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerini uzattı.
Bundesliga'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Bayern Münih'te merakla beklenen Robben konusu sonunda netleşti.
Bayern Münih, 34 yaşındaki tecrübeli Arjen Robben ile yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada Arjen Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
ROBBEN'İN İSMİ BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
2009'dan bu yana Bayern forması giyen Robben'in adı son dönemde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile de anılıyordu.
Yıldız oyuncu ile sözleşme uzatan Bayern'de sportif direktör Hasan Salihamidzic kısa bir açıklama yaparken, "Robben ve Rafinha'nın sözleşmelerini uzatmaktan dolayı mutluyuz. İki oyuncu da gelecek sezon planlamamızda önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar