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Bayern Münih'in Golcüsü Lewandowski, Takımdan Ayrılıyor

BAYERN MÜNİH'İN GOLCÜSÜ LEWANDOWSKİ, TAKIMDAN AYRILIYOR

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Real Madrid, Polonyalı futbolcu için teklifte bulunacak.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Bayern Münih'in Golcüsü Lewandowski, Takımdan Ayrılıyor(8/10)4

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ayrılmak istediğini bildirdi.

29 yaşındaki Lewandowski, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüne ayrılma isteğini sundu. Alman Bild gazetesi de Lewandowski'nin ünlü menajeri Pini Zahavi'nin, "Robert, kariyerinde bir değişime ve yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissediyor. Bayern'in sorumlusu da bu durumu biliyor" açıklamalarına yer verdi.

ÜST DÜZEY KULÜPLER, LEWANDOWSKI'Yİ İSTİYOR

Bild ayrıca, Paris Saint-Germain'in Neymar transferini 222 milyon Euro'ya tamamlayan Zahavi'nin, "Robert'in ayrılmak istemesi sadece para kazanmak için değil. Neredeyse tüm üst düzey kulüpler, dünyanın en iyi forvetini kendi takımında görmek istiyor" ifadelerine de yer verdi.

REAL MADRID PEŞİNDE

Başta Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Lewandowski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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