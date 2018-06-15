BAYERN MÜNİH, TÜRK FUTBOLCUYU TRANSFER ETTİ
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Red Bull Leipzig'in 19 yaşındaki Türk asıllı Alman sağ beki Mert Yılmaz'ı tranfer etti.
Bayern Münih, transfer döneminde kadrosunu Türk asıllı sağ bek Mert Yılmaz ile güçlendirdi.
Alman devi, Red Bull Leipzig'in 19 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz'ı transfer ettiklerini açıkladı.
27 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezon Red Bull Leipzig U19 takımı ile 27 maça çıkan Mert, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Henüz Milli Takım tercihini seçmeyen genç futbolcu, Almanya U18 takımına davet edildi ancak resmi maça çıkamadı.
Kaynak: haberinburada
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