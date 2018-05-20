BAYERN MÜNİH, ALMANYA KUPASI FİNALİNDE YENİ HOCASINA NAKAVT OLDU!
Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oldu. Yeni sezonda Bayern'in başına geçecek olan Niko Kovac, Frankfurt'a 36 sene sonra Almanya Kupası'nı getirdi.
Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı! Almanya Kupası Final maçında Jupp Heynckes'in takımı Bayern Münih ile Niko Kovac'ın ekibi Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı
EİNTRACHT FRANKFURT, ALMANYA KUPASINI EVİNE GÖTÜRDÜ
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt, rakibini 3-1'lik skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.
BAYERN'İN TEK GOLÜNÜ LEWANDOWSKİ KAYDETTİ
Frankfurt'un gollerini 11 ve 82. dakikalarda Ante Rebic ile 90'da Mijat Gacinovic kaydetti. Bayern Münih'in tek golünü 53'te Robert Lewandowski kaydetti.
FRANKFURT 36 YIL SONRA ALMANYA KUPASI KAZANDI
Yeni sezonda Bayern'in başına geçecek olan Niko Kovac böylelikle Frankfurt'a da 36 sene sonra Almanya Kupası'nı getirdi.
Kaynak: haberinburada
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