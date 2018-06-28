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Bayburt-Trabzon Sınırındaki Dünyanın En Tehlikeli Yolu Turizme Açılıyor
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Bayburt-Trabzon Sınırındaki Dünyanın En Tehlikeli Yolu Turizme Açılıyor

BAYBURT-TRABZON SINIRINDAKİ DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU TURİZME AÇILIYOR

Trabzon sınırında yer alan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Bayburt-Trabzon Sınırındaki Dünyanın En Tehlikeli Yolu Turizme Açılıyor(10/10)6

Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi. Dünyanın en tehlikeli yolu olduğunu duyan adrenalin tutkunları, bölgeye akın ediyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU SEÇİLMİŞTİ

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

SAFARİ MERAKLILARI BÖLGEYE AKIN ETMEYE BAŞLADI

'Derebaşı virajları', düzenlenecek off-road ve kaya tırmanışı faaliyetleriyle tanıtılacak. Yolda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla özellikle safari tutkunlarının davet edileceği yol güzergahı, turizme kazandırılarak, adrenalin tutkunu yerli- yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçildiğini duyan off-road ve safari meraklıları ise bölgeye akın etmeye başladı.

"ADRENALİN DOLU BİR YOL"

Gezgin Özgür Kaya, hikayesini duydukları yolu gelip, görmek istediklerini belirterek, "Bu yolu görmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Bu manzarayı gördük. Adrenalin dolu bir yol. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

"ZORLU BİR YOL AMA DOĞASI HARİKA"

Metin Çakır ise Alanya'dan Karadeniz'e geldiklerini dile getirerek, "Bu yolu merak ettiğimiz için geldik. Bu yoldan geçmek istedik. Yolun manzarası çok güzel. Zorlu bir yol ama doğası harika" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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