Başakşehir'de, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri cesedi bırakan şüphelilere ait kamera görüntülerine ulaştı.

ELLERİNDE İKİ BAVULLA YÜRÜRKEN KAMERAYA YANSIYORLAR

Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor. Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

ERİK TOPLAYAN ÇOCUKLAR BULDU

Gece yarısı Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi.

VALİZLERDEN KAN DAMLIYORDU

Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

İKİ VALİZE KONULMUŞ ERKEK CESEDİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı.

30-35 YAŞLARINDA, ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada