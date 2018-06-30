Galatasaray'ın İstediği Trezeguet, Transfer Olacağı Takımı Duyurdu
Son Dakika! Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
2018 Yks Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Yks Soru Ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?
Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Çıplak Halde Bulundu
Chp Palu İlçe Başkanı, Evinde Ölü Bulundu
Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu
Diyarbakır Bugün Adeta Kavruldu, Termometre 51 Dereceyi Gördü
Sıcaklığın 40 Dereceyi Bulduğu Hakkari Çukurca'da Hayat Durdu
Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Gözdesi Olacak
Türk Asıllı Alman Futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan Ayrıldı
Hayallerini 1 Dakikayla Kaçıran Öğrenci Gözyaşlarına Boğuldu
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kimdir? Kaç Yaşında Öldü? Eserleri Nelerdir?
Antalya'da 22 Haziran'da Kaybolan Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Bulundu
Akhisarspor'da Safet Susic Dönemi Resmen Başladı
Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
Arsenal'in Eski Yıldızı Adrian Clarke: Wilshere Salaktır
Tanımadığı Öğrencinin Sınava Girmesini Sağlayan Kadın Kalpleri Fethetti
Trabzonspor'un Genç Yıldızının Takımı Belli Oldu
Minik Eylül'ü Öldüren Ve 7 Gündür Sorgulanan Katil Zanlısı Konuşmuyor

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

BATUHAN KARADENİZ'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Batuhan  Karadeniz  İn  Yeni  Takımı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER