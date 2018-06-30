BATUHAN KARADENİZ'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.
Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar