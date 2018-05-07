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Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu

BATMAN'DA FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK! 13 MİLYON LİRA TOPLAYARAK ORTADAN KAYBOLDU

Batman'da iş adamı ve siyasetçi akrabalarının ismini kullanarak, iş makinesi satın alma vaadiyle vatandaşlardan 13 milyon lira toplayan dolandırıcı, kayıplara karıştı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu(7/10)3

Batman'da film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Ş.G isimli dolandırıcı, şehirdeki ünlü iş adamı ve siyasetçi akrabalarının isimlerini kullanarak, iş makinesi alma vaadiyle, vatandaşlardan borç para aldı ve kayıplara karıştı. Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

25 MART'TAN BERİ TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

Güneştekin Şirketler Grubu'nun ismini kullanarak iş makinesi alma vaadiyle vatandaşları dolandıran Ş.G'nin telefonuna da 25 Mart gününden beri ulaşılamıyor.

"SÖZ SENETTİR DİYEREK PARAYI VERDİK"

İsmini vermek istemeyen bir mağdur yaşadıklarını Haberler.com'a şöyle anlattı: "Abim, dolandırıcı Ş.G'ye bir miktar para verdi. Bu para bana ve akrabalarıma ait. Sesimiz duyulsun diye teşkilatlara ve yayın organlarına başvuruyoruz. Abim dahil Batman halkından büyük para topladı. Ş.G'nin amcasının şirketleri var. 'İş makineleri kiralamaktansa sizin vereceğiniz parayla satın alalım. Senin olur. Sonra kiralar ücret alırız. İkimizde kar ederiz.' dedi. Söz senettir diyerek parayı verdik. Belirli bir kısmını kira ödüyor gibi ödedi. Sonra 25 Mart'ta ortadan kayboldu."

"DOLANDIRILAN MAĞDURLAR BİRBİRLERİNE SÖYLEMEDİ"

Mağdur sözlerine şöyle devam etti, "Dolandırılan şahıslar birbirlerini tanıyor olmasına rağmen olay gün yüzüne çıkana kadar kimse birbirine söylemedi. Herkes gizledi. 'Ona söyleme, o işi bozar' diyormuş. Adam profesyonel dolandırıcı."

13 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. Şirket ise şahsın yaptığı dolandırıcılığın kendilerini bağlamadığını savunuyor.

DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORLAR

Aylardır muhatap bulamayan mağdurlar şimdi devletten yardım bekliyor.

ÜNLÜ RESSAM AHMET GÜNEŞTEKİN'İN YEĞENİ

Dolandırıcılıkla suçlanan şahsın, Batmanlı ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in yeğeni olduğu iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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