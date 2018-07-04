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Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRIP GÖĞSÜNÜ KESTİLER!

Belçika'da, 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, sokakta yürürken karşısına çıkan iki kişi, kıza saldırıp üstünü parçaladılar ve göğsünü kestiler.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 10:30
Puan Ver : Başörtülü Kadına Saldırıp Göğsünü Kestiler!(9/10)5

Belçika'da, 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı. İki kişi genç kızın yolunu kesip önce başörtüsünü söküp aldılar ardından elbiselerini parçalayıp kesici aletle göğsünü kestiler.

VAHŞİCE SALDIRDILAR

Valon bölgesinde yer alan Anderlues kasabasında meydana gelen İslamofobik saldırı, "Yok artık" dedirtti. Akşam saat 23 sularında yaşanan olayda, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, gözü dönmüş iki kişinin vahşice saldırısına uğradı.

GİYSİLERİNİ PARÇALADILAR

Sokak ortasında yürüdüğü bir esnada, aniden karşısına çıkan iki kişi tarafından yolu kesilen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.,

Başörtülü kızın önce başörtüsü zorla kafasından çekip alan gözü dönmüş ırkçılar, daha sonra zavallı kızın üzerindeki giysileri de yırtarak çıkardılar.

GÖĞSÜNÜ VE BACAKLARINI KESTİLER

Sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşen ve bağırmasına rağmen kimseden yardım alamayan kızın sutyenini dahi parçalayan ırkçılar, "Pis Arap" gibi sözcükler kullanarak, kızın göğüs kısmında ve bacaklarında kesici bir aletle derin izler bıraktılar.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Japonya'yı iki Fas kökenli futbolcunun attığı goller sayesinde elediği günün akşamında meydana gelen olay, Belçika'daki Müslüman toplumunu derinden yaralarken, dosyayı ele alan hakim tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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