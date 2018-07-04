BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRIP GÖĞSÜNÜ KESTİLER!
Belçika'da, 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, sokakta yürürken karşısına çıkan iki kişi, kıza saldırıp üstünü parçaladılar ve göğsünü kestiler.
Belçika'da, 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı. İki kişi genç kızın yolunu kesip önce başörtüsünü söküp aldılar ardından elbiselerini parçalayıp kesici aletle göğsünü kestiler.
VAHŞİCE SALDIRDILAR
Valon bölgesinde yer alan Anderlues kasabasında meydana gelen İslamofobik saldırı, "Yok artık" dedirtti. Akşam saat 23 sularında yaşanan olayda, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Arap kökenli başörtülü genç kız, gözü dönmüş iki kişinin vahşice saldırısına uğradı.
GİYSİLERİNİ PARÇALADILAR
Sokak ortasında yürüdüğü bir esnada, aniden karşısına çıkan iki kişi tarafından yolu kesilen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.,
Başörtülü kızın önce başörtüsü zorla kafasından çekip alan gözü dönmüş ırkçılar, daha sonra zavallı kızın üzerindeki giysileri de yırtarak çıkardılar.
GÖĞSÜNÜ VE BACAKLARINI KESTİLER
Sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşen ve bağırmasına rağmen kimseden yardım alamayan kızın sutyenini dahi parçalayan ırkçılar, "Pis Arap" gibi sözcükler kullanarak, kızın göğüs kısmında ve bacaklarında kesici bir aletle derin izler bıraktılar.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Japonya'yı iki Fas kökenli futbolcunun attığı goller sayesinde elediği günün akşamında meydana gelen olay, Belçika'daki Müslüman toplumunu derinden yaralarken, dosyayı ele alan hakim tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alişan İle Berna Laçin İdam Tartışması Üzerinden Birbirine Girdi!
- Küçük Eylül'ün Katil Zanlısının Maketini Ağaca Astılar!
- Leyla'nın Ölümüne İlişkin 5 Kişi Gözaltında Mı? Başsavcılık Nokta Koydu
- Erzincan'da Karakol Komutanı Tabancasının Ateş Alması Sonucu Şehit Oldu
- Emniyet Genel Müdürlüğü 'anne-Babalar Dikkat' Deyip Uyarıları Sıraladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman Gitti, Isla Karar Değiştirdi
- Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi
- Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı 8 Milyon Euroya Uzakdoğu'ya Gönderiyor
- Arsene Wenger'den Dikkat Çeken Wilshere Ve Fenerbahçe Yorumu
- Dünya Kupasında Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kadın, Kendisini Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!
- Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı
- Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar