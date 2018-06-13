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BASKETBOLDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ FENERBAHÇE DOĞUŞ OLDU


Basketbolda Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe Doğuş oldu
Tarih : 13 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Basketbolda Türkiye'nin En Büyüğü Fenerbahçe Doğuş Oldu(6/10)2

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı serinin 5. maçında 94-64 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Rakibine 4-1 üstün gelen sarı-lacivertliler Zeljko Obradovic ile bir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı serinin 5. maçında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Rakibine 4-1 üstün gelen sarı-lacivertliler Zeljko Obradovic önderliğinde bir zafer daha elde etti.

BİR SEZONDA İKİ KUPA

Sarı lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Ligi kupalarını müzesine götürdü. Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve finale kaldığı THY EuroLeague'de ise zafere ulaşamadı.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Fenerbahçe, erkekler basketbolda ilk şampiyonluğuna 1990-1991 sezonunda ulaşmıştı. Sarı lacivertliler daha sonra, Fenerbahçe Ülker adıyla 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında ligi zirvede bitirdi. 2009-2010 ve 2010-2011'de de kupaya uzanan Fenerbahçe Ülker, bu isimle son zaferini 2013-2014'te yaşadı. 2015-2016 ve 2016-2017'de Fenerbahçe olarak kürsünün zirvesine çıkan sarı lacivertli ekip, Fenerbahçe Doğuş ismiyle TOFAŞ'ı 4-1'le geçtiği serinin ardından ilk defa üst üste 3 şampiyonluk kazanmış oldu.

POTADA 9. ŞAMPİYONLUK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, kulüp tarihindeki 9. zaferine ulaşmayı başardı.

Basketboldaki 22. lig zaferi Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, lig tarihindeki 9. şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar basketbolda toplam 13 lig zaferi bulunan Fenerbahçe, böylelikle basketbol branşında toplamda 22. lig kupasını müzesine götürmüş oldu.

ERKEKLERDE DE ZİRVEDE KADINLARDA DA

Geride kalan 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Ligini, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligini zirvede bitirdi ve sarı lacivertliler 'duble' yaptı.

OBRADOVIC'İN FENERBAHÇE'DEKİ 9. KUPASI

Fenerbahçe Doğuş Koçu Zeljko Obradovic, 2013 yılında geldiği Fenerbahçe'de toplamda 9. kupasını kaldırdı. Obradovic'in 25. kariyer sezonunda 16. lig kupası oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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