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Basketbol Süper Liginde yarı finale çıkan ilk takım belli oldu

BASKETBOL SÜPER LİGİNDE YARI FİNALE ÇIKAN İLK TAKIM BELLİ OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper ligi play-off çeyrek final serisinde TOFAŞ, Eskişehir Basket'i 99-98 yenerek yarı finale yükseldi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Basketbol Süper Liginde Yarı Finale Çıkan İlk Takım Belli Oldu(8/10)4

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final ikinci maçında, normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Eskişehir Basket'i 99-98 yenen TOFAŞ, seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Maça etkili başlayan Eskişehir Basket, 3 dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Daha sonra toparlanan TOFAŞ, 5-0'lık seriyle 4. dakikada skoru 10-5'e getirdi. Rakibinin sayılarına karşılık veren Eskişehir Basket, 5. dakikayı 15-7 önde geçti. Eskişehir Basket, karşılıklı basketlerle süren ilk çeyreği 26-20 önde tamamladı.

DEVRE ARASINA ESKİŞEHİR BASKET 3 SAYI FARKLA GİRDİ

İkinci çeyrekte etkili olan TOFAŞ, pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-27. Duncan ile etkili olan Eskişehir Basket, 15. dakikayı 37-32 önde bitirdi. Rakibinin hücumlardan eli boş dönmesini fırsata çeviren Eskişehir Basket, 17. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarttı: 42-32. Çeyreğin son bölümlerinde Owens ile etkili olan TOFAŞ farkı eriterek 3 sayıya indirse de devre arasına Eskişehir Basket 47-44 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Eskişehir temsilcisi, 23. dakikada 55-44 üstünlük kurdu. Konuk ekip, pota altından ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 59-51. Farkın azalmasına izin vermeyen Eskişehir Basket, periyodu 68-58 üstün bitirdi.

KARŞILAŞMANIN NORMAL SÜRESİ 85-85 SONA ERDİ

Son çeyrekte baskılı olan TOFAŞ, Eskişehir Basket'in savunma ve hücumda yaptığı hataları iyi değerlendirdi. Bursa temsilcisi, rakibinin hücuma çıkarken kaptırdığı toplarla sayı buldu ve 36. dakikada 80-79 öne geçti. Eskişehir Basket, Marshall ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla 38. dakikada 83-83 beraberliği sağladı. Ev sahibi takım, Baron'un bitime 13 saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarıyla skoru 85-85'de bir kez daha eşitledi. TOFAŞ son hücumda sayıyı bulamayınca maçın normal süresi 85-85 sona erdi.

Uzatma bölümünde sert savunma yapan ve hücumda etkili olan TOFAŞ, 44. dakikaya 95-94 önde girdi. Karşılaşmada TOFAŞ 97-95 öndeyken Baron'un uzatma periyodunun bitimine 3 sayına kala attığı üçlükle Eskişehir Basket, 98-97 öne geçti. Bunun üzerine TOFAŞ cephesi mola aldı. Molanın ardından Morgan ile son saniyede sayı bulan TOFAŞ maçı 99-98 kazanarak yarı finale çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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