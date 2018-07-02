Basketbol Maçında İnanılmaz Kavga! Yumruklar Konuştu
İtalya Ekibi Foggia'ya 15 Puan Silme Cezası Verildi
Uçaktan 3 Saat Çıkarılmayan Yolcular, Kriz Geçirip Bayıldı
18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!
Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
Meksikalı Rafael Marquez, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Trabzonspor'un Serbest Bıraktığı N'doye, Eski Takımına Döndü
Ankara Cumhuriyet Savcılığına Atanan Erdoğan Bayraktar Kimdir?Nerelidir?
Ak Parti'nin Önemli İsmi, Ohal Tartışmalarına Nokta Koyup Tarih Verdi
Trabzonspor'la Galatasaray, Transferde Karşı Karşıya Geldi
Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Hsk, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı'nı Görevden Aldı
17 Kilo Uyuşturucu İle Yakalandı, Savunması Dudak Uçuklattı!
Erken Yerel Seçim Tartışmalarına Meclis Başkanı Noktayı Koydu
Atletico Madrid'den Ayrılan Yıldız, Katar Takımına Gidiyor
Borsa İstanbul'un İşgali Davasında Karar Verildi!
Kusursuz Penaltının Sırrı Çözüldü
Minik Eylül'ün Katilinin Önceki Suçu Mide Bulandırdı!
Korkutan Rapor: Suriyeli Sığınmacı Sayısı 2 Haftada 110 Bin Arttı

BASKETBOL MAÇINDA İNANILMAZ KAVGA! YUMRUKLAR KONUŞTU


Basketbol maçında inanılmaz kavga! Yumruklar konuştu
Tarih : 02 Temmuz 2018, 19:10
Puan Ver : Basketbol Maçında İnanılmaz Kavga! Yumruklar Konuştu(6/10)2

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Filipinler ve Avustralya'yı bir araya getiren karşılaşma iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga ile gündeme oturdu. Filipinler'in başkenti Manila'da Philippine Arena'da oynanan müsabakanın üçüncü çeyreğinin bitimine dört dakika kala Avustralya oyun kurucusu Chris Goulding'in sert bir şekilde yere düşürülmesiyle başlayan olaylarda 9 Filipinli ve 4 Avustralyalı basketbolcu oyundan atıldı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Müsabaka kalan bölümde üç Filipinli oyuncuyla devam ettirilmeye çalıştı ancak kalan oyuncular da Avustralyalı rakiplerine kasti fauller yaparak oyun dışı kaldı ve maç üçüncü çeyreğin sona ermesine 1:57 kala Avustralya'nın 89-53'lük üstünlüğüyle sona erdi. İzleyenleri şoke eden kavgada yumruklar konuştu, sandalyeler havada uçuştu. Dev kavganın videosu dünyanın dört bir yanında paylaşıldı ve sosyal medyada gündemi oluşturdu. FIBA'nın olayla ilgili vereceği nihai karar merakla bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Basketbol  Maçında  İnanılmaz  Kavga  Yumruklar  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER