BAŞKENT'TE HAREKETLİ DAKİKALAR! POLİS, KENDİSİNİ DARP EDEN İKİ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Ankara'da polis şüphelendiği 4 kişinin kimliğini kontrol etmek isterken saldırıya uğradı. Havaya ateş eden polis, korunmak için 2 kişiyi ayağından vurdu kendisi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da şüpheli 4 kişi kendilerini durduran ve kimlik soran sivil polisi darp ederek silah çekti. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş eden polis, kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vurdu.
KİMLİK KONTROLÜ YAPACAĞI 4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde görevli M.Ç, Opera binası önünde yaya olarak ilerleyen 4 kişiden şüphelendi. Durdurduğu şüphelilerin kimliğini kontrol etmek isteyen M.Ç, kendisine mukavemette bulunan kişilerin saldırısına uğradı.
POLİS HAVAYA 2 EL ATEŞ AÇTI
Bu sırada kendisini darp eden saldırganlardan birinin silah çekmesi üzerine M.Ç, belindeki tabancayı çıkararak havaya iki el ateş etti.
BİRİNİ BACAĞINDAN DİĞERİNİ AYAĞINDAN VURAN POLİS YARALANDI
Bunun üzerine kendisini darp etmeye devam eden saldırganlardan birini bacağından diğerini ise ayağından vuran M.Ç, aldığı ağır darbeler sonucu yaralandı.
Silahlı olduğu bildirilen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, diğerleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, KAÇAN BİR KİŞİ ARANIYOR
Polis ekiplerine de mukavemette bulunan yaralı saldırganlar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yüzü kanlar içinde kalan ve burnu kırılan polis memuru M.Ç ise meslektaşları tarafından İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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