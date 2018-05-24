Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi
Fetö'nün Çağrısıyla Bank Asya'ya Destek Olan Sami Boydak Tahliye Oldu
Trump, Kuzey Kore Lideri İle Yapacağı Buluşmayı İptal Etti
Arda'nın Cezasına İndirim Geldi
Ak Parti Duyurdu: Bor İçin Harekete Geçiliyor
Erdoğan Duyurmuştu! İşte 'millet Bahçesi'nden İlk Görüntüler
Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak
Şırnak'ta Hain Tuzak! Teröristlerin Saldırısına Uğrayan Korucu Şehit Oldu
Vergi Kaçıran Falcao'ya Hapis Cezası Çıktı
Başkent'te Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı!
Dört Büyükler Yatırımcılarına Borsada Kaybettirdi
Pideye De El Attılar! Baskın Yapan Ekipler Neye Uğradığını Şaşırdı
Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi

BAŞKENT'TE BARUT FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI!


Başkent'te barut fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı!
Tarih : 24 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Başkent'te Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı!(8/10)4

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında patlama meydana geldi, 4 yaralının olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başkent  Te  Barut  Fabrikasında  Patlama  1  Ölü  4  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER