BAŞKENT'TE BARUT FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI!
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında patlama meydana geldi, 4 yaralının olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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