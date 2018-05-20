Ankara'da aşırı yağış Alt geçitte mahsur kalanlar araçların üzerine çıktı. Öte yandan sağanak sonrası başlayan dolu yağışı ise kenti beyaza bürüdü.

ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK SEL VE SU BASKININA NEDEN OLDU

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

YAĞIŞ ARDINDAN DOLU BASTIRDI

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.

Kaynak: haberinburada