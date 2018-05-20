BAŞKENT'İ MAYIS AYINDA ÖNCE SAĞANAK YAĞIŞ SONRA DOLU ESİR ALDI!
Ankara'da aniden bastıran yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken yağış sonrası etkili olan dolu, kenti beyaza bürüdü.
Ankara'da aşırı yağış Alt geçitte mahsur kalanlar araçların üzerine çıktı. Öte yandan sağanak sonrası başlayan dolu yağışı ise kenti beyaza bürüdü.
ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK SEL VE SU BASKININA NEDEN OLDU
Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
YAĞIŞ ARDINDAN DOLU BASTIRDI
Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.
Kaynak: haberinburada
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