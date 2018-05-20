Başkent'i Mayıs Ayında Önce Sağanak Yağış Sonra Dolu Esir Aldı!
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Başkent'i Mayıs ayında önce sağanak yağış sonra dolu esir aldı!

BAŞKENT'İ MAYIS AYINDA ÖNCE SAĞANAK YAĞIŞ SONRA DOLU ESİR ALDI!

Ankara'da aniden bastıran yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken yağış sonrası etkili olan dolu, kenti beyaza bürüdü.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Başkent'i Mayıs Ayında Önce Sağanak Yağış Sonra Dolu Esir Aldı!(6/10)2

Ankara'da aşırı yağış Alt geçitte mahsur kalanlar araçların üzerine çıktı. Öte yandan sağanak sonrası başlayan dolu yağışı ise kenti beyaza bürüdü.

ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK SEL VE SU BASKININA NEDEN OLDU

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

YAĞIŞ ARDINDAN DOLU BASTIRDI

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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